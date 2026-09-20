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ФедералПресс

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Россияне активно голосуют онлайн: явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90 процентов

Россияне активно голосуют онлайн: явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90 процентов

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Средняя явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила планку в 90 процентов на фоне высокой активности граждан в регионах.

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