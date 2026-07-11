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Отар Кушанашвили, Никита Нагорный и Алексей Столяров станут специальными гостями OLIMPBET Суперкубка России

18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» и «Спартак» сразятся за OLIMPBET Суперкубок России по футболу. Букмекерская компания уже 10 лет является титульным партнером турнира и подготовила насыщенную развлекательную программу, которая начнется за несколько часов до стартового свистка.

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