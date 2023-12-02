Что можно и нельзя делать 3 декабря в День Введения во Храм Пресвятой Богородицы Владислав ВислЗавтра, 3 декабря 2023 года, православные верующие отмечают один из ключевых церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.