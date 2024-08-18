Российские военные совершили «мощный прорыв» под Угледаром в ДНР, перерезав главный путь снабжения ВСУ — трассу на Константиновку, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«РВ» сообщила о мощном прорыве армии России под Угледаром
Комментарии
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А Кудасов
Там ажно мощный понимаешь удар. А что же под Курском столь долго госграницу никак восстановить не могём. Радуемся продолжающейся организованно эвакуации оттуда на легке стариков, детей и женщин и брошенному жилью и имуществу.
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Всему свое время, без паники... Решаем проблемы по мере их поступления... А вот заняться предателями и саботажниками стоит не затягивать, а они засели по всей вертикали власти и вл всех структурах...
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14 час.
Федор Родников
Суслик,не лезь в агрономы.
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13 час.
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