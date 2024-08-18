«РВ» сообщила о мощном прорыве армии России под Угледаром

Там ажно мощный понимаешь удар. А что же под Курском столь долго госграницу никак восстановить не могём. Радуемся продолжающейся организованно эвакуации оттуда на легке стариков, детей и женщин и брошенному жилью и имуществу.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Всему свое время, без паники... Решаем проблемы по мере их поступления... А вот заняться предателями и саботажниками стоит не затягивать, а они засели по всей вертикали власти и вл всех структурах...