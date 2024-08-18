Политика как он...
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Политика как она есть

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«РВ» сообщила о мощном прорыве армии России под Угледаром

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Комментарии
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А Кудасов
Там ажно мощный понимаешь удар. А что же под Курском столь долго госграницу никак восстановить не могём. Радуемся продолжающейся организованно эвакуации оттуда на легке стариков, детей и женщин и брошенному жилью и имуществу.
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Всему свое время, без паники... Решаем проблемы по мере их поступления... А вот заняться предателями и саботажниками стоит не затягивать, а они засели по всей вертикали власти и вл всех структурах...
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