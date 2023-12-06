Лазейку для мигрантов из Средней Азии и Закавказья закроют: депутат предложил уточнить понятие "соотечественник"

Виктор zz

Как таджик, родившийся в независимом Таджикистане, может считаться "соотечественником" в России? Абсурд! А таких уже, говорят, три миллиона получили паспорта в РФ! Если бы он родился еще в СССР, этому могло быть хоть какое-то обоснование. А иначе - никак! Вот только насчет казахов автор ошибается. В Астраханской, Оренбургской, Омской и некоторых других областях казахи - коренное население и живут там по крайней мере уже несколько веков. Оренбург какое-то время даже был столицей Казахской АССР в составе РСФСР.