Политика Игоря Таланцева Наконец-то в России решили уточнить понятие "соотечественник" так, как это давно стоило сделать.
Лазейку для мигрантов из Средней Азии и Закавказья закроют: депутат предложил уточнить понятие "соотечественник"
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Лазейку для мигрантов из Средней Азии и Закавказья закроют". НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ЗАКРЫТЬ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ, ОТКРЫВШИХ ЭТУ КОНТРАБАНДИСТСКУЮ ЛАЗЕЙКУ!
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3 час.
Виктор zz
Как таджик, родившийся в независимом Таджикистане, может считаться "соотечественником" в России? Абсурд! А таких уже, говорят, три миллиона получили паспорта в РФ! Если бы он родился еще в СССР, этому могло быть хоть какое-то обоснование. А иначе - никак! Вот только насчет казахов автор ошибается. В Астраханской, Оренбургской, Омской и некоторых других областях казахи - коренное население и живут там по крайней мере уже несколько веков. Оренбург какое-то время даже был столицей Казахской АССР в составе РСФСР.
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2 час.
нина сафронова
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1 час.
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