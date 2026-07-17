«Ситуация усложнилась»: Развожаев предупредил о проблемах с энергоснабжением в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за критического дефицита мощности энергосистемы в городе больше невозможно соблюдать даже график отключений «2 через 6», при котором электричество подаётся лишь по два часа с шестичасовыми перерывами — всего шесть часов в сутки.
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