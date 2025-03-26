Протестовавшего против макета трубы из Суджи арестовали

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал чиновника Романа Гильманова, вышедшего на пикет против памятника «Труба», который открылся возле Храма на Крови и посвящен броску российских войск в Суджу (Курская область).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии