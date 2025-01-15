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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла 4 матча подряд, включая 5:2 с «Реалом». Общий счет – 16:3

Команда тренера Ханси Флика дома разгромила «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании. Ранее каталонцы разгромили «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании, обыграли «Атлетик» (2:0) в полфуинале турнира и победили «Барбастро» (4:0) в Кубке.

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