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Мировое обозрение

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Министр торговли США: NVIDIA может, будет и должна продавать ускорители ИИ в Китай

Министр торговли США: NVIDIA может, будет и должна продавать ускорители ИИ в Китай

После первоначальных критических замечаний в адрес деятельности NVIDIA по адаптации своих изделий к постоянно меняющимся санкциям США в адрес Китая министр торговли первой из стран немного сменила риторику.

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