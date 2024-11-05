Coatue Management привлекает $1 млрд для ставок на искусственный интеллект

Хедж-фонд Coatue Management, инвестировавший в технологические стартапы во время бума, вызванного пандемией, привлекает 1 миллиард долларов для поддержки компаний, ориентированных на ИИ, сообщает в понедельник Bloomberg.
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