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Царьград

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Снаряд попал в автобус на границе Молдавии 5 октября, есть раненый

Снаряд попал в автобус на границе Молдавии 5 октября, есть раненый

5 октября снаряд попал в рейсовый автобус на границе Молдавии и Украины. Лёгкое ранение получил сотрудник пограничной полиции.

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