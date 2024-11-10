Об ударах по Одессе. Ночью мы кратко описали характер ударов наших подразделений по Одессе и Киеву. С Киевом пока подробностей атаки нет, а в Одессе с учетом имеющихся данных уже можно сделать определ

Об ударах по Одессе Ночью мы кратко описали характер ударов наших подразделений по Одессе и Киеву. С Киевом пока подробностей атаки нет, а в Одессе с учетом имеющихся данных уже можно сделать определенные выводы.
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