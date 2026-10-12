ATF Drops Registration For Suppressors And Short-Barreled Rifles Nationwide After DOJ Declines To Appeal The ATF said Friday it will no longer require anyone to get federal approval before making or transferring suppressors, short-barreled rifles, short-barreled shotguns or "any other weapons," and will no longer require those items to be registered, in guidance that extends a Texas court ruling to every gun owner, not just the plaintiffs who won it.
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