Подмосковье за 9 месяцев подписало 33 инвестсоглашения более чем на 38 млрд руб.

Более 30 инвесторов пришли в Подмосковье с января по сентябрь 2023 года. В регионе они создадут свыше 4000 рабочих мест, рассказала зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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