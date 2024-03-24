Губернатор Авдеев: во время теракта в «Крокус Сити» было несколько человек из Владимирской области

Пострадавшие и близкие жертв теракта могут обратиться за помощью в правительство региона.Губернатор Александр Авдеев подтвердил, что среди посетителей «Крокус Сити» было несколько человек из Владимирской области.
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