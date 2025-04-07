ВС России уничтожили более десяти единиц иностранной техники в Успеновке в ДНР

Вооружённые силы России уничтожили более десяти единиц иностранной техники во время штурма Успеновки в ДНР, заявил командир мотострелкового батальона Доба Подмажатов в видео, предоставленном Минобороны России.
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