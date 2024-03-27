Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с Азаренко

Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари и прошла в полуфинал турнира в Майами. Ранним утром 27 марта в Майами (штат Флорида, США) завершился матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина встречалась с Марией Саккари.