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Несколько курортных стран упростили правила въезда для россиян

Несколько курортных стран упростили правила въезда для россиян

С сегодняшнего дня россиянам станет проще въезжать на территорию нескольких крупных курортных стран.Как передает Ассоциация туроператоров России (АТОР), для россиян смягчили условия въезда в том числе Армения, Болгария, Греция, Таиланд, Малайзия.

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