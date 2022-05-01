Несколько курортных стран упростили правила въезда для россиян

С сегодняшнего дня россиянам станет проще въезжать на территорию нескольких крупных курортных стран.Как передает Ассоциация туроператоров России (АТОР), для россиян смягчили условия въезда в том числе Армения, Болгария, Греция, Таиланд, Малайзия.