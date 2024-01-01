МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 898 подписчиков

«Россия начинает жестко решать проблему оплаты поставок в Индию»: из-за шантажа Москвы, Дели осталось без партии российской нефти

«Россия начинает жестко решать проблему оплаты поставок в Индию»: из-за шантажа Москвы, Дели осталось без партии российской нефти

3 дня назад 26K прочитали Когда Россия с Индией вели переговоры по поводу стоимости нефти, которую Москва будет поставлять Нью-Дели, Нарендра Моди руководствовался не только государственными интересами, но и теми наставлениями, что получил от Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Индусы наверное не знают, что на халяву и уксус сладкий!😎😜👈👀
Ответить
1 д.
Nikolay Kuchkov
С Китаем тоже нужно себя так вести,эти ещё хлеще выкручивают руки,пользуясь моментом.Помнить нужно,что у России друзья только армия и флот!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх