«Россия начинает жестко решать проблему оплаты поставок в Индию»: из-за шантажа Москвы, Дели осталось без партии российской нефти

3 дня назад 26K прочитали Когда Россия с Индией вели переговоры по поводу стоимости нефти, которую Москва будет поставлять Нью-Дели, Нарендра Моди руководствовался не только государственными интересами, но и теми наставлениями, что получил от Вашингтона.
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