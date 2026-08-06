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СахПресс

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«Спускать на тормозах это разгильдяйство мы не будем». Лимаренко прокомментировал ситуацию с разливом нефти в Холмском районе

«Спускать на тормозах это разгильдяйство мы не будем». Лимаренко прокомментировал ситуацию с разливом нефти в Холмском районе

На поверхности воды в селе Правда все еще есть нефтяная пленка. Об этом стало известно по итогам проверки ситуации специалистами министерства экологии Сахалинской области, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Max-канале.

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