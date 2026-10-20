Арбатско-Покровскую линию планируется продлить от станции «Гольяново» до Балашихи. На участке появятся две станции, которые улучшат транспортную доступность более чем для 670 тысяч человек.
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