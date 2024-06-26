Дженнифер Лопес «вынесла» туфли из московского бутика

Инцидент произошел в столице в 2012 году Известная журналистка Ксения Собчак поделилась в своем Telegram-канале историей о том, как звезда Голливуда Дженнифер Лопес, будучи в Москве в 2012 году, «вынесла» из бутика Christian Louboutin шесть пар туфель.