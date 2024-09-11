Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Испания – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Колумбия – 5-я, Португалия – 7-я, Франция – 9-я, Бразилия – 10-я

Goal опубликовал предварительный рейтинг фаворитов следующего Кубка мира. Действующий победитель турнира Аргентина заняла первое место в списке из 16 команд (трех стран-хозяек и 13 самых высокорейтинговых сборных на данный момент).
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