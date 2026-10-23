Пешеходный мост через станцию Лобня, открытый в декабре прошлого года, до сих пор не достроен: госконтракт с подрядчиком расторгнут ещё 2 июня, а на объекте разбиты около 20 стеклопакетов и отсутствуют лифты для маломобильных.