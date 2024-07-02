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Нидерланды поставят Украине 24 истребителя F-16

Нидерланды поставят Украине 24 истребителя F-16

Власти Нидерландов решили первыми поставить в ВСУ истребители F-16.Нидерланды стремятся стать первой страной Запада, которая откроет канал по поставкам Украине боевых истребителей.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Разорвать дипотношения, закрыть посольства, прекратить всю экономическую деятельность. Пусть суки на своей шкуре почувствуют как фашизм поддерживать.
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16 час.

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