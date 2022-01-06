Перестрелка в Алма-Ате: силовики начали зачистку города от мародеров

В Алма-Ате вооруженные протестующие устроили перестрелку. В ходе боя на площади Республики силовики на военной технике взяли в кольцо погромщиков, кроме того, были ликвидированы десятки преступников, которые пытались штурмовать здание полиции.
В Алма-Ате вооруженные протестующие устроили перестрелку. В ходе боя на площади Республики силовики на военной технике взяли в кольцо погромщиков, кроме того, были ликвидированы десятки преступников, которые пытались штурмовать здание полиции.
Свежие комментарии