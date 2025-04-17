Губкинский университет отметил 95-летие: выпущено 16 тыс. специалистов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил Губкинский университет с 95-летием. Учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли; за последние годы выпущено более 16 тысяч инженеров.
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