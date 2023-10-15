Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну России надо поддерживать арабов, а то что с евреями сделают арабы, за их геноцид, воздастся им по заслугам. Израил...Оборотни в бикини...
  • Елена Черевашенко
    Депутаты часто неплохо работают, а правительство саботирует их инициативыПроверка Фридмана...
  • Malina
    Список необходимо расширить!!!! Обязательно внести и отца Урганта, который оскорбил всех россиян, и Макаревича и "нов...Проверка Фридмана...

Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.

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