Вооруженные силы Украины 10 сентября попали в Курской области в «огневой мешок». Об этом сообщил командир подразделения 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск «Север».
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