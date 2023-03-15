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Александр Маршал объяснил, почему рокеры перестали быть кумирами поколения

Александр Маршал объяснил, почему рокеры перестали быть кумирами поколения

Певец, композитор, участник легендарной группы «Парк Горького» Александр Маршал в беседе с aif.ru попытался объяснить, почему мы с неизменным удовольствием слушаем старые песни, но нынешние российские рок-музыканты перестали быть кумирами поколений.

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