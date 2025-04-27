Си Цзиньпин призвал содействовать здоровому и упорядоченному развитию ИИ

Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в пятницу призвал к усилиям для содействия здоровому и упорядоченному развитию искусственного интеллекта /ИИ/ в Китае в полезном, безопасном и справедливом направлении.