Си Цзиньпин призвал содействовать здоровому и упорядоченному развитию ИИ

Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в пятницу призвал к усилиям для содействия здоровому и упорядоченному развитию искусственного интеллекта /ИИ/ в Китае в полезном, безопасном и справедливом направлении.
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