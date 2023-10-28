Глава ЦБ Набиуллина оценила попытки инвесторов нажиться на льготной ипотеке

Банк России не приветствует практику российских инвесторов заработать на разнице между ставками по субсидируемым государством льготным ипотечным программам и банковским вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента aif.