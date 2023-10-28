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Глава ЦБ Набиуллина оценила попытки инвесторов нажиться на льготной ипотеке

Глава ЦБ Набиуллина оценила попытки инвесторов нажиться на льготной ипотеке

Банк России не приветствует практику российских инвесторов заработать на разнице между ставками по субсидируемым государством льготным ипотечным программам и банковским вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента aif.

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