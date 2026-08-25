«Офигенно!» - экс-форвард «Зенита» в восторге от того, как «Спартак» поддел в соцсетях Соболева

В минувшее воскресенье «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ одолел «Зенит» со счетом 2:0. После победы «красно-белые» выложили в своем телеграм-канале фото маски для ныряния, к которой прилеплена записка: «Имущество ФК «Зенит»!!! Передать Соболю после гола!».