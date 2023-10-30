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В партии «Шанс» обвинили власти Молдавии в нечестной борьбе с оппозицией

В партии «Шанс» обвинили власти Молдавии в нечестной борьбе с оппозицией

Власти Молдавии борются с представителями оппозиции неправомерными способами из-за приближающихся выборов, заявила кандидат от партии «Шанс» на мэры второго по величине в стране города Бельцы Виктория Шапа.

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