В партии «Шанс» обвинили власти Молдавии в нечестной борьбе с оппозицией

Власти Молдавии борются с представителями оппозиции неправомерными способами из-за приближающихся выборов, заявила кандидат от партии «Шанс» на мэры второго по величине в стране города Бельцы Виктория Шапа.
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