Иммануил Кант — тоже наш. Потому что трофей. Комментарий Георгия Бовта

Путин направил приветствие участникам Международного Кантовского конгресса в Калининграде. Политолог рассуждает о реакции канцлера Шольца на это и о большом споре о наследии философаПрезидент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», который проходит в Калининграде и приурочен к 300-летию рождения Иммануила Канта.