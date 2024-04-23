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Иммануил Кант — тоже наш. Потому что трофей. Комментарий Георгия Бовта

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ЛС
Лидия Санникова
Кант был подданным Российской империи. Похоронен в Калининграде. При чем здесь Шольц?
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