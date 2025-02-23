Специалисты подсчитывают ущерб от пожара в здании ИТМиВТ в Москве

Определение ущерба от пожара в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН ведут специалисты, 23 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди правоохранителей.
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