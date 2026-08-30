Почему цена квартиры — это не только бетон: разбираем экономику крупного жилого проекта

Каждый раз, когда я вижу ценник на квартиру в новостройке, в голове невольно возникает один и тот же вопрос: а сколько из этих денег действительно уходит на строительство? Снаружи всё выглядит просто — есть бетонная коробка, есть рабочие, есть материалы.
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