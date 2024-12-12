Экс-замначальника Генштаба ВСУ: РФ освободит Херсонскую и Запорожскую области

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что армия России обладает достаточной мощью, чтобы освободить территории Херсонской и Запорожской областей.
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