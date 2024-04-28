Иммунолог предупредил о проблемах с лечением опасных заболеваний

Иммунолог Крючков рассказал о проблемах с лечением стрептококков и стафилококков Рост антибиотикорезистентности приводит к проблемам в лечении даже давно известных заболеваний, заявил в разговоре с «Лентой.
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