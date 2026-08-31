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Газета.ру

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Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве уже 10 дронов

Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве уже 10 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще четырых БПЛА противника, летевших к столице.

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