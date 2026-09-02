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Нижегородская правда

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Агроном Тихонова дала работающие советы для посадки озимого чеснока

Агроном Тихонова дала работающие советы для посадки озимого чеснока

Сентябрь — идеальное время для посадки озимого чеснока. Получить хороший урожай можно при минимальных затратах времени и средств, подчеркнула агроном Елизавета Тихонова.

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