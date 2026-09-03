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Царьград

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Путин и лидеры Азии обсудили развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Путин и лидеры Азии обсудили развитие Дальнего Востока на ВЭФ

С 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Президент России Владимир Путин и лидеры Азии обсуждают развитие Дальнего Востока и укрепление международных связей.

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