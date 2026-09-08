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Царьград

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Житель Оренбуржья пострадал от продолжающегося пожара с 7 сентября

Житель Оренбуржья пострадал от продолжающегося пожара с 7 сентября

В Оренбургской области продолжается борьба с пожарами. Житель Беляевского района получил ожоги и находится под медицинским наблюдением.

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