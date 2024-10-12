История маникюра: от корней до наших дней

«Все в ваших руках, поэтому они должны быть в полном порядке», — говорила великая Коко Шанель. Эту простую истину знали во все времена «Космический» ритуал Маникюр известен как искусство с незапамятных времен.
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