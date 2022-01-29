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Шаповалова оштрафовали на $12 000 после матча с Надалем. Он обвинил судей в продажности и разбил ракетку

14-я ракетка мира Денис Шаповалов получил самый крупный штраф на Australian Open на данный момент. Его оштрафовали на $8 000 за неспортивное поведение.

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