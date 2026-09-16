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Царьград

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Обезьяна атаковала ребенка в парке Нижневартовска: начата проверка

Обезьяна атаковала ребенка в парке Нижневартовска: начата проверка

В Нижневартовске, в парке "Ягом", обезьяна набросилась на мальчика, гулявшего с матерью. Ребенок не серьезно пострадал, но после укуса ему сделали прививку.

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