Тела трех похищенных израильтян обнаружены в Газе, среди них – Шани Лук

Армия обороны Израиля обнаружила тела трех похищенных в сектор Газа боевиками израильтян. Всех троих радикалы забрали на музыкальном фестивале, сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.
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