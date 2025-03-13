В Петербурге заплаты энергетиков подпрыгнули на 15 тысяч рублей

Максимальная ставка сейчас начинается с 141 тысячи рублей Аналитики рынка труда рассказали, что за год количество запросов на инженеров-энергетиков и электриков увеличилось на 12%, достигнув отметки около 54 тысяч.
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