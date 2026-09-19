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Аргументы и Факты

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Герой или преступник: как судят пилота, посадившего самолет в поле

Герой или преступник: как судят пилота, посадившего самолет в поле

Три года назад в Новосибирской области Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел прямо в поле. И если изначально экипаж считали героями, то совсем скоро пилотов стали судить.

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