Герой или преступник: как судят пилота, посадившего самолет в поле

Три года назад в Новосибирской области Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел прямо в поле. И если изначально экипаж считали героями, то совсем скоро пилотов стали судить.
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