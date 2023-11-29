Страны НАТО разочарованы текущими результатами контрнаступления ВСУ. Оценка МИД Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел стран североатлантического альянса высказались об итогах контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ), которое началось несколько месяцев назад.
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